BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ DEPOSUNDA YANGIN - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de çatı izolasyon malzemesi deposunda yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çatı izolasyon malzemesi deposunda yangın çıktı. Yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Türkoba Sınır Caddesi'nde çatı izolasyon malzemesi deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yangının çıktığı deponun çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Depoda kimsenin çalışmadığı öğrenilirken, hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ DEPOSUNDA YANGIN

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ DEPOSUNDA YANGIN

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI İZOLASYON MALZEMESİ DEPOSUNDA YANGIN

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haber

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