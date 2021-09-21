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Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli teller kaldırılıyor

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Büyükçekmece'de canlılara zarar veren jiletli teller kaldırılıyor

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçe sınırlarında bahçe duvarlarında kullanılan kedi, köpek, kuş gibi canlılara zarar veren jiletli ve kesici tel çit kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçe sınırlarında bahçe duvarlarında kullanılan kedi, köpek, kuş gibi canlılara zarar veren jiletli ve kesici tel çit kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Eylül ayı Meclis gündeminde yer alan Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki taşınmazlarda bahçe sınırlayıcısı olarak kullanılan ve kedi, köpek, kuş gibi canlıların yaralanmasına neden olan jiletli ve kesici tel çit kullanımın yasaklanması ve mevcut olanların kaldırılması maddesi oybirliğiyle kabul edildi. Kararın ardından belediye, meskun mahal içinde bulunan ve jiletli tel kullanılan ev, site, bahçe ve işyeri gibi yerlere tebligat yapıldı. Tebligat süresinin sona ermesinin ardından sökülmeyen jiletli teller zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya başladı.

"Burası hapishane değil"

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "1995 yılından beri Büyükçekmece Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İstanbul'da, Türkiye'de örnek çalışma yapmıştır. Hala devam ediyor. Son zamanlarda rehabilitasyon merkezine gelen kuşların, kedilerin, köpeklerin en çok ayaklarının, kanatlarının kesildiğini gördük. Bunun üzerine teknik ve bu iş ile ilgili arkadaşlarımız yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgemizde çok miktarda binaların, evlerin bahçe duvarlarına, bahçe çitlerine jiletli tel, dikenli tel çektikleri görülmüştür. Büyükçekmece hepinizin ve tüm dünyanın, tüm dünya bilim insanlarının bildiği gibi göçmen kuşlarının yoğun şekilde geçiş noktasıdır. Şu an fiilen bunu başlattık. Kedileri, köpekleri, kuşları, kargaları, leylekleri bütün canlıları sevenleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Kamera koyarsın, alarm koyarsın. Hiç kimse doğaya zarar veremez. İmar kanunu gereğince konutların bahçe duvarları 90 santim beton olarak geçemez. Üzerine de şeffaf korkuluk, ferforje yapabilirler. Burası hapishane değil. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinin tamamı meskün mahaldir. Alacağımız karar şu; Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde binaların çevresinde, avluların üzerinde, duvarların üzerinde bulunan dikenli ve jiletli tellerin kaldırılmasına, Kabahatler Kanununa göre gereken cezai işlemlerin yapılmasına, kaldırılması için bu şekilde görülen, bilinen, bulunan mülk sahiplerine Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Denetleme Müdürlüğü tarafından tebligatların yapılmasına, 15 gün süre verilmesine ondan sonra belediyemiz ekipleri tarafından bütün dikenli tel ve jiletli tellerin kaldırılarak ilgililer hakkında cezai işlem yapılmasına karar verilmiştir diyeceğiz." - İSTANBUL

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