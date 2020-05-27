Büyükçekmece'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor Büyükçekmece'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor Yeni tip korona virüs dolayısıyla cemaatle namaz kılınması yasaklanan camiler 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yeniden ibadete açılacak.

Büyükçekmece'de camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs dolayısıyla cemaatle namaz kılınması yasaklanan camiler 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yeniden ibadete açılacak. Büyükçekmece'de açılış öncesi camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması seferberliği başlatıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Mart tarihinden itibaren camilerde cemaatle namaz kılma yasağı getirilmişti. Büyükçekmece'de 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor.

Dezenfekte çalışmaları rutin olarak sürecek

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı mekan ve toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte çalışmasını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm ibadethaneleri dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışması rutin olarak sürdürülecek.

"Hijyenik koşullarda ibadet için tüm tedbirleri aldık"

Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs ülkemizde görüldüğü ilk günden beri gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlar, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, berber ve kuaförler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerimiz 29 Mayıs'ta ibadete açılacak olan camilerimizi de düzenli olarak dezenfekte ediyor. Temiz ve hijyenik koşullarda ibadet edilmesi için tüm tedbirleri aldık" dedi.

Kaynak: İHA