Büyükçekmece'de çalıntı cep telefonu satan şüpheliler yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, alışveriş sitesinden iletişim kurdukları kişilere çalıntı cep telefonu satan şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-17 Ekim arası Büyükçekmece'de 6 ayrı olayda, internet alışveriş sitesinden iletişim kurarak mağdur şahıslarla buluşma sağlayarak çalıntı cep telefonu sattıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli şahısların olay yerine araçla gittiklerini belirledi.

Çalışmaların devamında, araç sahibinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 4 Kasım'da Sultangazi'de yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 7 tablet ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili, telefonları müşteki şahıslara sattıkları tespit edilen şüpheli A.K. (34) ve S.K. (27) de gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen şüphelilere, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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