BÜYÜKÇEKMECE'DE BUZLU YOLDA DRİFT YAPTILAR
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BÜYÜKÇEKMECE'DE BUZLU YOLDA DRİFT YAPTILAR

18.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:49
BÜYÜKÇEKMECE'DE BUZLU YOLDA DRİFT YAPTILAR

BÜYÜKÇEKMECE'de buz tutan yollar bazı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de buz tutan yollar bazı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükçekmece'de buz tutan bazı yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Pınartepe Mahallesi'nde de bazı yolları buz tuttu. Caddede ilerleyen araçlar zaman zaman kayarken tehlikeli anlar yaşadı.

BUZLU YOLDA DRİFT

Bazı sürücüler ise buz tutan yollarda drift yaptı. Cadde üzerinde hız ve ani manevralar yapan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Drift atan bir sürücü kaldırıma çarpmadan son anda dururken, kendisini görüntüleyen kamerayı görünce drift atmaktan vazgeçti. Drift yapan sürücülerin o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü---------------Drift atan sürücülerden görüntülerİlerlemekte zorluk çeken araçlarKayan araçlar

Caddelerden görüntüler


- Uğraşırken

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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