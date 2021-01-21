Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı
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Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı

21.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:54
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de buzlu yolda drift yapan magandalar yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de buzlu yolda drift yapan magandalar yakalandı. 3 sürücüye 20 bin 100 lira para cezası kesilirken ayrıca ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

İstanbul'da hafta başında etkili kar yağışıyla birlikte Büyükçekmece'de buz tutan bazı yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk yaşamıştı. Bazı sürücüler ise buz tutan yollarda drift yapmış, cadde üzerinde hız ve ani manevralar yapan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Diğer sürücülerin canını tehlikeye atan magandaların o anları DHA kameralarına saniye saniye yansımıştı. 

20 BİN 100 TL CEZA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda 34 US 2661 plakalı araç sürücüsü Selçuk G., 34 FM 4757 plakalı araç sürücüsü İbrahim M. ve 34 DAJ 0478 plakalı araç sürücüsü Kadir Ş.  yakalandı. Yakalanan sürücülere 6 bin 700'er lira olmak üzere toplamda 20 bin 100 lira idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

- İstanbul
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı
Büyükçekmece'de buzlu yolda drift yapanlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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