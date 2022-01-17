Büyükçekmece'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Büyükçekmece'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Büyükçekmece'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi Sınır Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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