Büyükçekmece'de bir evdeki pervazları sökmeye çalışan 2 kişi yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, bir evdeki pervazları sökmeye çalışırken yakalanan 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta Güzelce Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Belirlenen adreste gözcülük yapan O.B.'yi yakalayan ekipler, hırsızlık için evdeki pervazları sökerken polisleri görmesi üzerine kaçan diğer şüpheli T.T.'yi de Mimarsinan Mahallesi'nde yakaladı.

Benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler hakkında, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.