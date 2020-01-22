Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi
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Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

22.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:42
Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi

'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda dairede bulunan bir kişi yaralanırken, ekiplerinin patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.


Edinilen bilgilere göre olay Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Binanın 2. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı.


İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu. Polisin patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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