Büyükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

23.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:34

Büyükçekmece'de, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi, Korkmaz Sokağı'nda bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın 5. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA