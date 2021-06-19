Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı
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Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı

Büyükçekmece'de Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Hürriyet

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in uğradığı silahlı saldırı anı kamerada
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
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