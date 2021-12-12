Büyükçekmece'de bariyerleri yıkıp iki yol arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Büyükçekmece'de bariyerleri yıkıp iki yol arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Büyükçekmece'de bariyerleri yıkıp iki yol arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tır, bariyerleri yıkarak iki yol arasında asılı kaldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kontrolden çıkan tır, bariyerleri yıkarak iki yol arasında asılı kaldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 NF 8824 plakalı tır, sürücü İbrahim K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyeri de yıkan tırın bir kısmı alt taraftaki yan yola kayarken, diğer kısmı da D-100 kara yolunun kenarında asılı kaldı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik akışı D-100 kara yolunda yavaşlarken yan yol araç geçişine kapatıldı.

Ekiplerin, tırı olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de bariyerleri yıkıp iki yol arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Büyükçekmece'de bariyerleri yıkıp iki yol arasında asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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