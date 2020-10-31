Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı
31.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:58
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan