Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı
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Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı

31.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:58
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece açıklarında bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler batan teknedeki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi. Balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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