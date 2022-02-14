BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.
Büyükçekmece'de bir şüpheli, 2 kez girdiği bir evden jeneratör çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis,
2 ay içinde 6 farklı eve giren şüpheli E.İ.'yi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.