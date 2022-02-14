BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde aynı eve iki kez girerek hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece'de bir şüpheli, 2 kez girdiği bir evden jeneratör çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis,

2 ay içinde 6 farklı eve giren şüpheli E.İ.'yi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin pencerenin demir korkuluğunu kırarak, eve girdiği anlar kameraya yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE AYNI EVE İKİ KERE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükçekmece, Güncel, Haberler

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