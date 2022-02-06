Son dakika haberi | BÜYÜKÇEKMECE'DE ASKER KONVOYUNDA TEHLİKE SAÇAN SÜRÜCÜLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, asker konvoyu düzenleyen grup yolu kapatırken, bir sürücü ise servis minibüsü ile zikzak çizerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Asker eğlencesi konvoyu düzenleyen grup, bir caddeyi trafiğe kapattı. Dakikalarca kendilerine çalınan kornalara aldırış etmeyen grup, eğlenmeye başladı. Konvoydaki bir kişi de havaya ateş etti. Konvoya devam eden sürücüler, araçlarıyla trafiği sürekli yavaşlattı. Konvoydaki başka bir sürücü ise servis minibüsünü zikzaklar çizerek kullanarak, trafiği tehlikeye attı. İhbar üzerine polis ekipleri konvoydaki kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İlerleyen saatlerde polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücüleri ve havaya ateş açan kişiyi kurusıkı tabancasıyla yakaladı. Polis merkezine götürülen kişilere idari para cezası uygulandı. Asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda caddeyi trafiğe kapatma anları ve bir kişinin servis aracını tehlikeli şekilde kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı.