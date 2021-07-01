Büyükçekmece'de arkadaşını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
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Büyükçekmece'de arkadaşını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de arkadaşını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yapraklı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de 41 yaşındaki Selim Erdeğer'i restoran çıkışı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Cezayir G. (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 41 yaşındaki Selim Erdeğer'i restoran çıkışı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Cezayir G. (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 24 Haziran günü Selim Erdeğer, arkadaşı İ.A. ile Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki bir mekana oturmaya gitti. Aynı mekana daha sonra Selim Erdeğer'in bir başka arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı daha geldi. İ.A.'nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında mekandan kalktıktan sonra otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.'nin de aralarında bulunduğu beş kişi  arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında Selim Erdeğer, Cezayir G.'den aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşerek başını sert bir cisme çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası Selim Erdeğer yaralı halde kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler harekete geçti. 29 Haziran günü 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli Cezayir G. ve 12 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. Bahçelievler'de, 3 adet suç kaydı bulunan Can D.M. ve 17 adet suç kaydı bulunan Taner S. Büyükçekmece'de yakalanarak İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, dün sabah emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Can D.M. ve Taner S. serbest bırakılırken, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezayir G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. 

(Fotoğraf)


- İstanbul
Büyükçekmece'de arkadaşını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
Büyükçekmece'de arkadaşını darp ederek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen Yapraklı

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