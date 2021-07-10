Büyükçekmece'de araç yangını

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi Hadımköy yönü üzerinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi Hadımköy yönü üzerinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi. Saat 20: 41 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kıraç İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre