Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu - Haberler
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Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu Aracını muayeneye getirdi, feci kazada hayatını kaybetti Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda servis aracının geri manevra yaparak çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının 74 yaşındaki Suzan Ünsal olduğu ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

Aracını muayeneye getirdi, feci kazada hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda servis aracının geri manevra yaparak çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının 74 yaşındaki Suzan Ünsal olduğu ortaya çıktı. Ünsal'ın eşi ile birlikte araç muayenesi için istasyona geldiği öğrenildi.

Olay dün Muratçeşme Mahallesi TUVTÜRK Mimar Sinan Muayene İstasyonu'nda meydana geldi. 74 yaşındaki Suzan Ünsal iddiaya göre, araç muayene istasyonuna eşi ile birlikte aracını getirdi. Bu sırada geri manevra yapan servis minibüsü Ünsal'a çarptı. Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti. 74 yaşındaki kadının cenazesi Halkalı'da kılınan cenaze namazın ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

Araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Mimar Sinan, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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