Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda feci kaza

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de araç muayene istasyonunda geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün Mimar Sinan Araç Muayene İstasyonu'nda sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Muayene istasyonu içinde geri manevra yapan servis minibüsü yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının Suzan Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay sonrası morga kaldırılırken servis minibüsü sürücüsü ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören Yavuz Şahin isimi vatandaş ise yaşananları anlatarak olayı görür görmez yardıma gittiklerini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa