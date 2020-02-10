Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz

10.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:31

Büyükçekmece'de bir aracın içerisinde bulunan iki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Aracı kurşun yağmuruna tutan saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıda araç içerisindeki bir kişi hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Zanlılar olay yerinden kaçarken, 34 DN 6506 plakalı aracın içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA