Son dakika haberi | BÜYÜKÇEKMECE'DE ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİN KAZASI KAMERADA

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün ters yönde ilerledikten sonra caddeye hızla giriş yaptığı otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı yara almadan atlatan her iki sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Büyükçekmece Albatros Mahallesi'nde bulunan bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ters yolda ilerledikten sonra caddeye giriş yaptığı otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri bir dükkana girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri sürücüleri alkol testine soktu. Her iki sürücünün de alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerine bir süre direnen alkollü sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İKİSİ DE AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜ"

Kaza anını ve sonrasını anlatan Bilal Karaçay, "Ben tesadüfen buradan geçiyordum. Bir tanesi ters yoldan geliyordu. Ters yoldan gelen, diğerine vurdu. Otomobil de kontrolden çıktı, geldi buraya çarptı. Polisler geldi. İkisi de sarhoş. İçip içip trafiğe çıkıyorlar. Bir de kaçıp, inkar etmeye çalışıyorlar. İkisi de üfledi, ikisi de aşırı derecede alkollü" dedi.