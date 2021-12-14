BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de akli dengesi bozuk şahıs zabıta irtibat noktasını yaktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir şahıs sahilde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta irtibat noktasını yaktı. Çevrede alevleri gören bir güvenlik görevlisi şahsı son anda içeriden çıkardı.

Olay, sabaha karşı Büyükçekmece Sahil'de bulunan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre odanın camını içeri giren akli dengesi bozuk şahıs odayı ateşe verdi. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik görevlisi ateşi görüp noktaya doğru ilerledi. Yanmaya rağmen içeriden çıkmayan şahsı güvenlik görevlisi dışarı çıkarıp yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yangını çıkaran şahsı gözaltına aldı.

Çevredeki işyeri bulunan Fırat Albayrak olayı dükkanın bekçisinin gördüğünü söyleyerek, "Gece bekçimiz temizlik yaparken burada ateşleri görmüş gelmiş kontrol etmiş. Zabıta noktasının alt camının kırık olduğunu kapının kilitli olduğunu ve içeride de birisinin olduğunu görmüş. Kapıyı kırıp şahsı dışarı çıkarmış ve alevleri söndürmüş" dedi.