Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi

03.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:56
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi

Son dakika haber: BÜYÜKÇEKMECE'de, depo olarak kullanılan ahıra polis ekiplerince yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, depo olarak kullanılan ahıra polis ekiplerince yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Çakmaklı Mahallesi Medeniyet Sokak'ta, binanın ahır kısmında alkol depolandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler sabah saatlerinde, belirlenen adrese baskın yaptı. Bir hafif ticari araç buradan çıkacağı sırada durduruldu. Aracın içerisinde şişelenmiş, dağıtıma hazır sahte alkol ele geçirildi. Ekipler daha sonra ahırın içine girdi. Ahırda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton etil alkol ele geçirdi.


Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi
Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Büyükçekmece'de ahırda 9 ton etil alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 11:58:48. #1.15#
title