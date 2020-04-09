Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı
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Büyükçekmece, Deprem, Yerel

Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı

Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli bulunan 64 daireden oluştan 8 binanın yıkım çalışmalarına başladı.

09.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:10

Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı

Yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli bulunan 64 daireden oluştan 8 binanın yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım çalışmalarını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de depremde yıkılacak ne kadar bina varsa deprem yıkmadan biz yıkmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükçekmece Belediyesi, yıkım çalışmaları kapsamında 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu 64 daireli bir sitenin yerinde dönüşümü için yıkımına başladı. Site yıkımı için sabah erken saatlerden itibaren Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri ve belediye yıkım ekipleri hazır bulundu. Sokak yıkım tedbiri kapsamında trafiğe kapatılırken kepçe yardımı ile yapılan yıkım drone ile havadan da görüntülendi. Yıkım çalışmalarını yerinden takip eden ve açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de vuku bulacak olan depremde yıkılacak ne kadar bina varsa deprem yıkmadan biz yıkmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak korona virüse karşı tedbirlerimizi alırken deprem gerçeğini de unutmuyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Dünya ve Türkiye olarak korona virüse karşı tedbirlerimizi alırken deprem gerçeğini de unutmuyoruz. Bugün ulus olarak korona virüsle mücadele ediyoruz. Ama deprem gerçeğini de unutmamamız lazım. Şuana kadar yirmi binden fazla konutu yeniledik. Bugün de 8 bloktan oluşan 64 daireyi yıkıyoruz. Kısa süre içerisinde ise modern bir site burada yer almış olacak" dedi.

Büyükçekmece'de ağır hasarlı 64 daireli 8 binanın yıkım işlemlerine başlandı

Kaynak: İHA

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