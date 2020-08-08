BÜYÜKÇEKMECE'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN (1)

BÜYÜKÇEKMECE'de ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
08.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:12
BÜYÜKÇEKMECE'de ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Büyükçekmece'de ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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