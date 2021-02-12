Büyükçekmece'de açıklarındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi
12.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:12
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı başıboş teknenin yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı başıboş teknenin yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı 4,5 metre boya sahip başıboş tekne, yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür