Büyükçekmece'de açıklarındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Büyükçekmece'de açıklarındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi

12.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:12
Büyükçekmece'de açıklarındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı başıboş teknenin yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı başıboş teknenin yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında içinde kimsenin olmadığı 4,5 metre boya sahip başıboş tekne, yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'de açıklarındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:12:20. #1.14#
title