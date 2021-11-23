BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan kısım yağış nedeniyle çöktü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan kısım yağış nedeniyle çöktü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan toprak kısmı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Olayın ardından korku yaşayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan ekiplerin talebi üzerine apartmanın zeminini incelemek için Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yetkililer çağrıldı. Yapılan incelemelerin ardından apartmanın tahliyesine gerek olmadığına karar verildi. Çöken kısmın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tekrar doldurulacağı öğrenildi.

BAHÇENİN YARISI AŞAĞI ÇÖKTÜ

Bahçenin çöktüğü sırada dışarı çıkmaya hazırlanan Mine Çakıroğlu, Ben akşamüzeri tam bahçeden dışarı çıkıyordum. Tam adımımı atacağım zaman bahçenin yarısı aşağı çöktü. Ne olduğunu şaşırdık. Hemen koştum, komşulara haber verdim. Herkese haber verdik. Temelde bir şey yok diyorlar ama kesin bir şey de söyleyemiyorlar dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI APARTMANIN BAHÇESİ YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

 İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

 Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan 'haksız rekabet' davasının reddine ilişkin açıklama

Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan "haksız rekabet" davasının reddine ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title