Son dakika! Büyükçekmece'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de eşi ve eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut B. ve 3 kişi tutuklandı.