Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını...
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Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını...

Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını...
17.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:00

Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar olan talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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