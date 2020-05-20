Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19: 19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşını okudu Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması...

Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19: 19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşını okudu

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene meydanlarda, stadyumlarda değil evlerin pencerelerinde ve balkonlarda kutlandı. Büyükçekmeceliler saat 19.19'u gösterdiğinde ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak önce İstiklal Marşını, ardından da Gençliğe Hitabeyi okudu. Kutlamalara 7'den 70'e bütün vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'de sahilde saat 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar eşlik etti. İstiklal Marşının ardından Başkan Akgün, sahil boyunca gezerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan'ı Hasan Akgün: "Bu gün 19 Mayıs Türk Ulusunun kurtuluşu için ilk adımını attığı gün. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da başlatmış olduğu kurtuluş harekatını nihai olarak 30 Ağustos zafer bayramıyla sonuçlandırmıştır. Bu gün hem Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'inci şan ve şeref yılını kutluyoruz. Hem de tüm İslam aleminin mübarek kadir gecesini kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA