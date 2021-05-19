Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
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Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basışının 102. yıl dönümü Büyükçekmece'de büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak basışının 102. yıl dönümü Büyükçekmece'de büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlandı.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında bu yıl da kısıtlı etkinliklerle gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Büyükçekmece'de renkli görüntülere sahne oldu.

Milli Mücadele Konvoyu'na ilgi büyüktü

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükçekmece gençliğinin Atatürk Anıtına çelenk takdimi ile başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından oluşturulan "19 Mayıs Milli Mücadele Konvoyu" aracılığıyla bayram coşkusu ilçenin 24 mahallesine taşındı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gençlerle birlikte üstü açık otobüsten ilçe halkının bayramını kutladı. Bayram coşkusuna salladıkları Türk bayrakları ile ortak olan vatandaşların balkon ve sokaklarda oluşturduğu görüntüler zaman zaman heyecan ve coşkuyu zirveye taşıdı. Gün boyu devam eden 19 Mayıs Milli Mücadele Konvoyu'na ilgi yoğun oldu.

"19 Mayıs büyük destanın başlangıcıdır"

19 Mayıs tarihin Türk milleti adına büyük önem taşıdığını kaydeden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı:

"Memleket tamamen işgal altında. Yıl 1919 19 Mayıs. Ülkenin kurtarıcısı ve gelecekte Atatürk ismini alacak Mustafa Kemal Samsun'a çıkar. Hedef Anadolu halkını ayaklandırmak ve düşmana karşı topyekün bütün cephelerde mücadeleye girmek, savaşa girmek. ve başarır. Sonuçta 30 Ağustos 1922 de düşman yurttan tamamen atılır. İşte bu büyük destanın başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu anlamda bizim en büyük bayramlarımızın başında gelir. Kurtuluşumuzun başlangıcı olduğu için. Bütün ulusumuza Türk gençliğine kutlu olsun. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı
Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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