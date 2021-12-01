BÜYÜKÇEKMECE'DE 16 MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN OPERASYONU KAMERADA -1

İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de ihbar üzerine bir depoya düzenlenen baskında kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan, 247 bin 300 paket sigara ve 12 ton 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.