Son Dakika | BÜYÜKÇEKMECE'DE 15 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜMÜNDE ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

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Son dakika gündem haberi: BÜYÜKÇEKMECE'de 15 yaşındaki Tamer Arslan, yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'de 15 yaşındaki Tamer Arslan, yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceği içtiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı