Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşini öldüren zanlı müebbet hapisle cezalandırıldı
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Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşini öldüren zanlı müebbet hapisle cezalandırıldı

24.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:43
Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşini öldüren zanlı müebbet hapisle cezalandırıldı

Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Beytullah Güraslan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Beytullah Güraslan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Güraslan ile müşteki avukatları katıldı.?

Müşteki avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan tutuklu sanık Beytullah Güraslan, "Ben bu olayı vicdanımla yaşayacağım. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Beytullah Güraslan'ı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığın teslim olması, herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, şahsi ve sosyal durumu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehe takdiri indirim kabul eden mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi.

Sanığın, 17 yaş küçük olan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, maktulün de kocasını, böyle bir şeyin olmadığına ikna etmeye çalıştığını belirten mahkeme, kadının ayrılmak istediği sanığı dışladığı kanaatine varıldığını kaydetti.

Mahkeme, maktulün ayrılma nedenini söylememesi üzerine sanığın aldatıldığı düşüncesine kapılarak eylemi gerçekleştirdiğini dile getirerek, bu gerekçelerle sanığa haksız tahrik indirimi uygulamadı.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018'de öldürülen Fatma Güraslan'ın eşi sanık Beytullah Güraslan ile olaydan kısa süre önce evlendikleri anlatıldı.

Sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı belirtilen iddianamede, olay gecesi maktul ile telefonla görüşen sanığın İstanbul'a geldiği ve evde çift arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Çıkan kavgada sanığın, eşi Fatma Güraslan'ı 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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