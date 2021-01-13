Büyükçekmece'de 10 bin lira değerinde altın çalan hırsız kamerada
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Büyükçekmece'de 10 bin lira değerinde altın çalan hırsız kamerada

13.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:24
Büyükçekmece'de 10 bin lira değerinde altın çalan hırsız kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir evden 10 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karışan hırsızı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir evden 10 bin lira değerinde altın çalarak kayıplara karışan hırsızı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızın eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ocak Cuma günü saat 19.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. Zemin katta bulunan evin boş olduğunu fark eden bir kişi, balkondan içeri girdi. Evde bulunan 10 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli daha sonra balkondan çıkarak kayıplara karıştı. Evlerine gelen çift, dağınıklığı görünce hırsız girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin, eve balkondan girdiği anlar ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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