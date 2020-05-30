- Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı

- Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran da yeniden hizmete girecek olan kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte çalışması başlatarak, işletme çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik önlemlerini...

30.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:48

- Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran da yeniden hizmete girecek olan kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte çalışması başlatarak, işletme çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik önlemlerini de arttırdı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, pastane, çay bahçesi, kıraathane, dernek lokali ve spor salonu gibi işletmeler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün saat 22.00'ye dek açık olacak.

Tedbirler ve denetimler artırılacak

Büyükçekmece genelinde faaliyet gösterecek olan kafe, restoran, pastane, kıraathane, dernek lokali gibi işletmelerin tamamında dezenfekte çalışması başlatıldı. Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam edecek olan çalışmalarda yeniden faaliyete girecek olan işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nin 24 mahallede 10 ekiple yürüttüğü çalışmalarda, işyeri çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik tedbirler de arttıracak. Belediye ekipleri, bu işyerleri açıldıktan sonrada rutin olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ekipleri de ise işyerlerindeki denetimlerini sıklaştıracak.

- Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde 'Ruhunun bir parçasını' 10 milyon dolara satacak
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: - Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 16:49:11. #1.15#
title