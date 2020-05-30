Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı
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Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran da yeniden hizmete girecek olan kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte çalışması başlatarak, işletme çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik önlemlerini de arttırdı.

Büyükçekmece'de 1 Haziran hazırlıkları başladı
30.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:58

Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran da yeniden hizmete girecek olan kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte çalışması başlatarak, işletme çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik önlemlerini de arttırdı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, pastane, çay bahçesi, kıraathane, dernek lokali ve spor salonu gibi işletmeler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün saat 22.00'ye dek açık olacak.

Tedbirler ve denetimler artırılacak

Büyükçekmece genelinde faaliyet gösterecek olan kafe, restoran, pastane, kıraathane, dernek lokali gibi işletmelerin tamamında dezenfekte çalışması başlatıldı. Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam edecek olan çalışmalarda yeniden faaliyete girecek olan işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı. Büyükçekmece Belediyesi'nin 24 mahallede 10 ekiple yürüttüğü çalışmalarda, işyeri çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik tedbirler de arttıracak. Belediye ekipleri, bu işyerleri açıldıktan sonrada rutin olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ekipleri de ise işyerlerindeki denetimlerini sıklaştıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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