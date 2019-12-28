BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM
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BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM

100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

28.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:15
BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM
'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı. 

Görüntü Dökümü:

--------Kar küreme araçlarıYol kenarına bırakılan tuzYağmur yağışı ve trafik

Genel ve detay görüntüler 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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