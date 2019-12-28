BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM

28.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:15

D-100 Karayolu 'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

--------Kar küreme araçlarıYol kenarına bırakılan tuzYağmur yağışı ve trafik

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul