BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM
100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.
28.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:15
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.
- İstanbul
İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.
Görüntü Dökümü:--------Kar küreme araçlarıYol kenarına bırakılan tuzYağmur yağışı ve trafik
Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA