Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı
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Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı

Ersan SAN İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:08
Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı
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