Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı
Ersan SAN İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.
18.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:08
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA