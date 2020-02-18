: Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı

18.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:08

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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