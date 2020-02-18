Büyükçekmece D 100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı (1)
BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.
18.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:57
BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA