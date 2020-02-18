BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)
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BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.

18.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:49
BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler


Kaynak: DHA
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