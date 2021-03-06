Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 9-10 Mart'ta su kesintisi olacak
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Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 9-10 Mart'ta su kesintisi olacak

06.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:24
Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 9-10 Mart'ta su kesintisi olacak

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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