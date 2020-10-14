Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
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Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor

14.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:31
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor

"Okulcu Hasan" olarak tanınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye vatandaş işbirliğiyle ilçeye bir anaokulu daha kazandırıyor.

"Okulcu Hasan" olarak tanınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye vatandaş işbirliğiyle ilçeye bir anaokulu daha kazandırıyor.

Başkan Dr. Hasan Akgün'ü makamında ziyaret eden hayırsever ve iş adamı Hakan Gören, Mimarsinan Mahallesi'nde yapımına başlanan Ayşen Gören - Gülsüm Uçar Anaokulu ve Kreşi'nin protokolünü imzaladı.

Hayırsevere teşekkür etti

Protokol töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ayşen Gören - Gülsüm Uçar Anaokulu ve Kreşi'ni çocuklarımızın hizmetine sunmak için heyecanla bekliyoruz. Eğitim hayırseverimiz Hakan Gören'e çok teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışından ötürü kendisini tebrik ediyorum. Hakan bey sayesinde ilçemize bir okul daha kazandırdık. Ayşen Gören - Gülsüm Uçar Anaokulu ve Kreşi şimdiden hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

470 metrekare açık oyun alanı yapılacak

Mimarsinan Mahallesi'ndeki Piri Reis Caddesi'nde inşaatına başlanan tek katlı anaokulu ve kreş 40 metrekarelik 5 dersliği, yemekhanesi, 105 metrekarelik kapalı, 470 metrekarelik açık oyun alanları ve idari birimleriyle minik Büyükçekmecelilere hizmet verecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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