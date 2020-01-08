Büyükçekmece Belediyesi, temizlik hizmetini kendi araçlarıyla yapacak

08.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:11

Geçtiğimiz yıl tasarruf tedbirleri kapsamında belediyedeki araç sayısını önemli ölçüde azaltan Büyükçekmece Belediyesi, 2020 yılından itibaren çöp toplama hizmetini kendi araçlarıyla yaparak yüzde 60 tasarruf sağlamayı hedefliyor.



2019 yılında tasarruf tedbirleri kapsamında önemli kısıtlamalara giden Büyükçekmece Belediyesi, 2020 yılında da ayağını yorganına göre uzatacak. Belediye daha önce hizmet alım yöntemiyle gerçekleştirdiği temizlik hizmetlerini artık kendi bünyesinde yapacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında gündeme alınan "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 30 adet aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususu" görüşülerek karara bağlandı.



"Temizlik hizmetini kendi bünyemizde vereceğiz"



Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Daha önce temizlik hizmetleri, park ve bahçe gibi birçok hizmeti taşeronlar eliyle yapıyor, hizmeti özelleştiriyorduk. Kanun Hükmünde Kararname ile çıkan Taşeron Yasası çalışanların belediyelerin kadrosu üzerinden devam ettirilmesini sağladı. Sonrasında belediyeler şirket kurmak zorunda kaldılar. Taşeron kadrosunda çalışan personelimiz belediyenin şirketinde kadrolu eleman olarak geçiş yaptı. Artık temizlik hizmetimizi de kendi bünyemizde vereceğiz" dedi.



"Yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız"



İlk etapta 30 kamyonla çöp toplama hizmeti verileceğini belirten Başkan Akgün, "Bir yıldır bu konu üzerinde çalışıyorduk. 2019 yılında araç kiralama maliyetimiz 24 milyon TL civarındaydı. Yaptığımız çalışmanın sonucunda şuan 33 araç listede var. 30 tanesi temizlik hizmetlerinde, 3 tanesi fen işlerinde kullanılacak. 33 aracın bize maliyeti 19 milyon 602 bin TL. Yatırım Teşvik Belgesi aldığımız takdirde ödediğimiz KDV'yi de yani yaklaşık 3 milyon TL geri alacağız. Sonuç olarak temizlik hizmetlerini belediyemiz araçlarıyla yaptığımız zaman yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA