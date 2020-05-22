Büyükçekmece Belediyesi'ne 'Şeref Plaketi' ödülü Büyükçekmece Belediyesi Avrupa'nın en köklü ve prestijli ödüllerinden olan Avrupa Ödülü'nün üçüncü aşaması olan "Şeref Plaketi" ödülünü almaya hak kazandı.

Büyükçekmece Belediyesi Avrupa'nın en köklü ve prestijli ödüllerinden olan Avrupa Ödülü'nün üçüncü aşaması olan "Şeref Plaketi" ödülünü almaya hak kazandı.

47 üye ülkenin yerel yönetimleri arasından seçiliyor

Avrupa Konseyi üyesi 47 üye devletin yerel yönetimlerinin, kent ve belediye çalışmalarının değerlendirildiği Avrupa Ödülü'nde "Şeref Plaketi Ödülü" nü Türkiye'den yalnızca Büyükçekmece Belediyesi kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kent ve belediyelerin kardeş şehir ilişkileri, yerel yönetim birliklerine üyelik ve çalışmalar, uluslararası kuruluşlara üyelikler, Avrupa Konseyi değerlerini savunma ve uluslararası dayanışma alanlarında yaptıkları çalışmaların değerlendirildiği platformda Büyükçekmece Belediyesi ödüllendirildi.

"Büyükçekmece Belediyesi bir kez daha Türkiye'nin gururu olmuştur"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi bir kez daha Türkiye'nin gururu olmuştur. Dört aşamadan oluşan Avrupa Ödülü'nün Şeref Plaketi'ni almak bizi gururlandırdı. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ödülü'nü almaktır. Büyükçekmece Avrupa standartlarını zorlayan bir kenttir. Bu ödülü bize layık gören Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Komitesi üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi hayata geçirdiği çalışmalarla Avrupa Konseyi tarafından 2015 yılında "Avrupa Diploması", 2018 yılında "Şeref Bayrağı" ve 2020 yılında "Şeref Plaketi Ödülü" almaya layık görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA