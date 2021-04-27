Büyükçekmece Belediyesi'nden "Tam Kapanma" tedbirleri

Büyükçekmece Belediyesi, 2 haftalık tam kapanma kararı sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldı.

Büyükçekmece Belediyesi, 2 haftalık tam kapanma kararı sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile bir araya gelerek, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

Vatandaşlar mağdur edilmeyecek

Kamu hizmetlerinin aksatılmaması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tam kadro ile hizmetlerini sürdürecek. 2 haftalık tam kapanma süresince evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayanların acil ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan Ramazan kolisi, soğan ve patates dağıtımı da aksatılmadan sürdürülecek.

Kamu hizmetleri aksatılmayacak

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda evde sağlık ve hasta nakil hizmeti verecek. Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri rutin olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavilerini aksatmayacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde devam eden çalışmalarının yanı sıra acil müdahale gerektiren durumlar için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

"Hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı ve her geçen gün artan vaka sayısı nedeniyle alınan tam kapanma kararının yerinde olduğunu kaydederek, "2 haftalık kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri alacağız. Bu süreçte kamu hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle Ramazan ayını da göz önünde bulundurarak sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Büyükçekmece Belediyesi olarak Korona virüs salgının ilk gününde başlattığımız mücadele ve aldığımız tedbirleri bu süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı