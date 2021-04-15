Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Sahildeki kirlilik görüntüleri tepki çekti' haberlerine açıklama
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Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Sahildeki kirlilik görüntüleri tepki çekti' haberlerine açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Sahildeki kirlilik görüntüleri tepki çekti' haberlerine açıklama

Büyükçekmece Belediyesi'nden bazı sitelerde yer alan "Büyükçekmece sahilindeki kirlilik görüntüleri tepki çekti" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

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Büyükçekmece Belediyesi'nden bazı sitelerde yer alan "Büyükçekmece sahilindeki kirlilik görüntüleri tepki çekti" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı. İddialara konu olan görüntünün etkili olan lodosla ortaya çıkan bir görüntü olduğu vurgulanan açıklamada, Büyükçekmece sahillerinin kentin en temiz ve denize girilebilir sahilleri arasında yer aldığı aktarıldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nden bazı basın yayın organları ve görsel medyada "Büyükçekmece sahilindeki kirlilik görüntüleri tepki çekti" başlığıyla yayınlan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"Büyükçekmece sahillerinde kirlilik yaşandığı ve sahilde sürdürülen yenileme ve düzenleme projesinin kirlilik oluşturduğuna yönelik olarak yapılan imaları büyük bir üzüntüyle takip ettik" ifadelerine yer verilen açıklamada, "İstanbul'da zaman zaman yaşanan lodosun etkisiyle dalgaların denizlerdeki bazı atık ve çöpleri kıyılara taşıdığı bilinmektedir. Geçtiğimiz gün yine lodosun etkisiyle Büyükçekmece sahili Albatros mevki'inde benzer bir durum yaşanmış olup, dalgaların etkisiyle tahta, strafor, pet ve benzeri atıklar kıyıya taşınmıştır. Lodosun yaşandığı her dönem sahillerde oluşan bu tür görüntülerin rutin bir "deniz kirliliği" gibi bir algı oluşturması ve Büyükçekmece sahilinde devam eden sahil düzenleme projesi ile ilişkilendirilmesi tamamen kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir girişimdir" denildi.

Büyükçekmece sahillerinin kentin en temiz sahillerinden olduğu vurgulanan açıklamada devamla, "Her yıl Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde İstanbul sahillerinde yapılan ölçüm sonuçlarından da görüleceği gibi, Büyükçekmece sahilleri kentin en temiz ve denize girilebilir sahilleri arasında yer almaktadır. Zaten bu özelliğiyle de İstanbul halkının denize girmek ve dinlenmek için öncelikli tercihi Büyükçekmece sahilleri olmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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