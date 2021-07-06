Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği
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Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği

Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediyesi'nce başlatılan LGS tercih desteği uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nce başlatılan LGS tercih desteği uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Liselere Geçiş sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Büyükçekmece'de öğretmenler ile birlikte tercih listesi hazırlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen LGS destek hizmetinden yararlanmak isteyenler 5 - 14 Temmuz, 09.30 - 16.30 saatleri arasında başvurabilecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği
Büyükçekmece Belediyesi'nden LGS tercih desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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