Büyükçekmece Belediyesi'nden "Hızlı Okuma Teknikleri" semineri

05.11.2019 10:14

Büyükçekmece Belediyesi, her yıl milyonlarca kitapseverin ziyaret ettiği Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı katılımcıları için "Hızlı Okuma Teknikleri" semineri düzenledi.



2019 yılını "Okuma Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi'nin Vizyon Koleji işbirliğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği seminere katılan çok sayıda okur hızlı okuma teknikleri hakkında bilgi edindi. 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen seminerde konuşmacı olan İleri Öğrenme Uzmanı Abdulkadir Özbek, "Ülkemizdeki günlük okuma ortalama süreleri 1 dakika. Bu okuma oranını arttırmamız gerekiyor. İnternette ortalama 3, televizyonda 6 saat vakit geçiriyoruz. Hiç küçümsemeden günde 10 dakika kitap okuyacağım diyebilirsiniz. Her gün yapılması işin sırrı. Özellikle küçük çocuklar inanılmaz derecede algıları açık. O yüzden çocuklarımızın okumasını istiyorsak önce biz okuyacağız. Kitap okuduğunuz zaman sözünüzün tesiri çok yüksek oluyor. Önemli olan düzenli okuma alışkanlığıdır. 20'inci günden sonra resmen sizde bağımlılık oluşuyor" dedi.



Şahin ve Bolcan plaket takdim etti



Seminere Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Meclis Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan katıldı. Şahin ve Bolcan etkinliğin sonunda konuşmacı Abdulkadir Özbek'e teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA