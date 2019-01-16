Büyükçekmece Belediyesi, Meclis Kararı ile 8 Yıl Önce Naylon Poşete "Hayır" Dedi

Büyükçekmece Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 2011 yılından beri ilçede naylon poşet kullanımını durdurularak, çevre temizliği ve insan sağlığı açısından file ve bez çanta kullanımı başlatıldı.

İlçedeki işletme sahiplerine 01.02.2011 tarihi itibariyle naylon poşet kullanımını durdurtan Büyükçekmece Belediyesi, son 8 yıldır "Naylon Poşete Hayır" diyerek daha sağlıklı bir yaşam için vatandaşları file ve bez çanta kullanımına teşvik ediyor.

"Temiz bir çevre temiz bir insan demektir"

Yasalaşan naylon poşet kararıyla tüm vatandaşları file kullanmaya davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Belediye Meclisimiz tam 8 yıl önce Büyükçekmece'de naylon poşet kullanılmaması için karar aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza naylon poşetin insan ve çevreye verdiği zararları anlatarak çalışmalarını yıllardır yürütüyor. Son 3 yılda binlerce vatandaşımıza file ve bez torba dağıttık. Biliyorsunuz poşetler artık ücret karşılığında satılıyor aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor. Plastikler çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Hem sağlığını hem de ekonomisini düşünen vatandaşları file ve bez çanta kullanmaya davet ediyorum. Temiz bir çevre temiz bir insan demektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA